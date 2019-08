Des fragments du mur de Berlin interpellent à l’entrée du Bastogne War Museum, le centre de mémoire consacré à la Seconde Guerre Mondiale avec un focus particulier sur la Bataille des Ardennes. ".Cette exposition temporaire s’inscrit dans le concept développé au musée", explique Mathieu Billa, le directeur opérationnel du site." Nous proposons une remise en contexte moderne et interactive des causes, événements et conséquences du conflit. La guerre froide, dont la fin est marquée par la chute du mur de Berlin, est née de la Seconde guerre mondiale. Nous présentons l’histoire dans sa globalité". Tout au long du parcours, (...)