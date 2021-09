La Fédération des étudiants francophones, l’Assemblée générale des étudiants de Louvain-la-Neuve, le corps scientifique et des académiques de l’UCLouvain ont dénoncé jeudi dans un communiqué conjoint la décision arbitraire dont Junior Masudi Wasso a été victime le 18 septembre et ont appelé la communauté universitaire à se lever face à l’annonce de son expulsion.

L’étudiant originaire de la République Démocratique du Congo et inscrit à l’UClouvain a été interpellé par la police des frontières lors de son arrivée à Zaventem avant d’être emmené au centre de transit Caricole situé à Steenokkerzeel. Selon sa sœur, il était pourtant en possession d’un titre de séjour valable. “Avant d’arriver en Belgique, il a obtenu une équivalence de diplôme puis sa demande d’inscription à l’UCLouvain a été acceptée. Il a alors fait les démarches nécessaires auprès de l’ambassade pour pouvoir venir étudier en Belgique et a obtenu un visa valable jusqu’en mars 2022. Mais quand il est arrivé à l’aéroport il a été pris à part par la police des frontières qui lui a fait subir un interrogatoire. Suite à l’interrogatoire, le policier a estimé que mon frère n’avait pas le niveau pour venir étudier en Belgique et l’a envoyé au centre fermé”, explique-t-elle. Jeudi matin, l’étudiant a été visé par une première tentative d’expulsion avortée suite à la mobilisation de citoyens.