Le ministre flamand du bien-être social, Wouter Beke (CD&V), a reçu de nombreuses critiques ces derniers jours et semaines sur la manière dont il a traité la crise du coronavirus, en particulier dans les centres de soins. On lui a même demandé de démissionner.

Son audition lundi devant la commission spéciale coronavirus du parlement flamand lui a fourni l'occasion de répondre à ses détracteurs. Selon lui, il faut parler d'"échec collectif" à affronter la vitesse et la nature du virus. "Nous étions préparés à un virus mais nous n'étions pas préparés à ce virus", a-t-il affirmé.

La Flandre aurait toutefois contrôlé plus rapidement la propagation que les autres Régions et elle se prépare aujourd'hui à une éventuelle résurgence. Le système de détection des contacts est en cours d'accélération et d'amélioration, comme l'a déjà indiqué Karine Moykens ce lundi matin.

Et en ce qui concerne spécifiquement les centres de soins eux-mêmes, selon Wouter Beke, une série d'initiatives ont été prises, non seulement pour préparer les centres de soins à une deuxième vague, mais aussi pour la période suivant la crise du Covid-19. Selon M. Beke, le matériel de protection est suffisant, la stratégie de test a été mise à jour et l'inspection des soins a été renforcée. Pour le personnel des centres de soins, Beke promet "une augmentation de salaire équivalente" à l'augmentation fédérale précédente pour le personnel des hôpitaux.