Dimanche 5 juillet, Liliane Feys, 71 ans, et Hendrik Vandromme, 74 ans, fêtaient leur 50e anniversaire de mariage à Ledegem, en Flandre. Après s'être rendus à la maison communale, ils ont célébré l’événement avec des membres de leur famille dans un restaurant local.

Le lendemain, ils sont partis pour Cadzand, aux Pays-Bas, pour y passer une semaine dans un Center Parc.

A la fin du séjour, Liliane commence à se sentir mal: "Le samedi soir, ma femme a commencé à avoir mal à la tête. Elle avait 38 degrés de fièvre", raconte Hendrik.

Quelques jours plus tard, les résultats tombent: Liliane est positive au coronavirus... tout comme 11 autres membres de leur famille.

Jusqu’à présent, Liliane a été la plus touchée. “Beaucoup de maux de tête, de la fatigue, deux jours de fièvre et plus d’odorat ni de goût”, explique son mari. “Mais pas de problèmes respiratoires. Par ailleurs, personne de notre famille n’a dû être hospitalisé”.

Le couple est rassuré après avoir réagi rapidement à la situation mais reste dans l'incompréhension: “Nous suivions les règles de très près. Notre bulle n’a jamais été plus grande que 15 personnes. Et pourtant, nous avons été infectés...”

Ledegem compte actuellement 20 contaminations confirmées et a le taux d’infection le plus élevé de la région.