En un mois, le pourcentage de personnes interrogées prévoyant de se plier aux mesures sanitaires à Noël est passé de 51 % à 74 %. Ce soir, trois Belges sur quatre respecteront la bulle, contre à peine un sur deux fin novembre, et seuls 16 % répondent qu’ils ne respecteront pas les règles. Obtenus ce week-end, les chiffres émanent du groupe d’experts Psychologie&Corona.

Nicolas Pinon, 43 ans, est docteur en psychologie et chargé de cours à l’UCLouvain et HEVinci. Pour lui, l’annonce du vaccin a eu cet effet : "Davantage de gens se demandent pourquoi prendre un risque alors que le vaccin arrive et que la possibilité que cela se termine est là, devant nous. On accepte de consentir cet effort supplémentaire de ‘rogner’ sur Noël, en misant sur l’avenir."

(...)