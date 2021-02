Un couac dans la mise à jour des données de l’Inami passe mal auprès des familles des personnes invitées à se faire vacciner.

On le sait, la campagne de vaccination du personnel soignant non hospitalier a commencé cette semaine. Aides à domicile, kinés, dentistes et médecins généralistes sont les premiers concernés. Les invitations personnelles ont été lancées. Sauf que certaines sont à destination de personnes décédées. Quand Brigitte (prénom d’emprunt) a reçu le mail destiné à son mari, décédé il y a deux ans, elle a cru à une mauvaise blague. Renseignements pris, elle a compris qu’il s’agissait d’une erreur dans la mise à jour des données de l’Inami. Une erreur qui passe mal surtout quand la veuve apprend qu’elle n’est pas la seule dans le cas.