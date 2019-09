Plus de 100 jours après les élections, le président du Parti socialiste a annoncé la conclusion d’un accord pour le gouvernement wallon et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elio Di Rupo a qualifié la mise en place (espérée) d’une coalition arc-en-ciel "de chimie formidable de nature progressiste", précisant avoir une "triple ambition : sociale, économique et écologique".

"C’est un moment historique", a pour sa part déclaré Jean-Marc Nollet, coprésident d’Ecolo. "Une déclaration ambitieuse, volontariste et chiffrée", a embrayé Willy Borsus (MR), ministre-Président wallon sortant.