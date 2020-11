Nouveau rebondissement chez Sambrinvest: le Conseil d'administration se penche ce soir sur la légalité d'une augmentation de salaire obtenue par la CEO Belgique Adrien de Marneffe © SAMBRINVEST/JC GUILLAUME

Un conseil d’administration de Sambrinvest doit se tenir ce lundi, à 18h. Les administrateurs se pencheront notamment sur la régularité d’une augmentation de rémunération obtenue en septembre par la CEO de Sambreinvest, Anne Prignon et octroyée sans l’accord formel du conseil d’administration.

Le conseil d'administration de Sambrinvest, qui a été informé jeudi dernier d'une augmentation de rémunération qu'a obtenu Anne Prignon, doit se pencher ce lundi soir sur la légalité de la procédure.



"Cette augmentation n’a pas été justifiée auprès du conseil d’administration”, pointe Sabine Cipriano, membre du CA de Sambrinvest. Une analyse juridique, réalisée par un cabinet d’avocat spécialisé en droit social, a été demandée et le ministre de l'Economie a été informé de la situation. Anne Prignon, de son côté, se défend de s'être arrogé quoi que ce soit et pointe la transmission d'informations par le comité de rémunération.

