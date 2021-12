Le mercure est monté jusqu'à 13,9 degrés jeudi matin, a indiqué M. Dehenauw sur Twitter. La température la plus élevée jamais mesurée en décembre reste 16,7 degrés, record qui avait été mesuré le 16 décembre 1989, a-t-il ajouté.

Il est possible que la température augmente encore durant la journée.

D'autres records journaliers pourraient aussi être battus dans les jours qui viennent. Les températures les plus hautes jamais enregistrées pour un jour de veille du Nouvel An et pour un 1er janvier s'élèvent respectivement à 13,8 degrés (en 2017) et 13,6 degrés (en 2012).