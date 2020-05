Ce mercredi, les experts du centre interfédéral de crise ont fait le point sur les derniers chiffres du coronavirus en Belgique. 339 nouveaux décès ont été rapportés (110 sur les dernières 24 heures) et 116 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées.

Le premier point abordé a été celui des différents symptômes auxquels la population doit se montrer attentive. "Nous entrons dans une phase où il va falloir gérer le long terme et éviter que des foyers de contamination puissent se multiplier", souligne Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral.

Il a fait référence à une étude réalisée dans différents hôpitaux des Pays-Bas, qui se penche sur les symptômes relevés chez le personnel hospitalier. On a remarqué plusieurs symptômes précoces, tels qu'une fatigue intense, des douleurs musculaires et courbatures, des maux de tête, des douleurs aux yeux, et enfin des troubles du goût et de l'odorat.

Les symptômes classiques évoqués depuis plusieurs semaines, comme la toux, la fièvre et les difficultés semblent survenir plus tard. Ils sont donc en retard par rapport au début réel de l'infection. Il faut donc être vigilants, car "il faut savoir que c'est au début des symptômes que l'on est le plus contagieux", rappelle le Dr. Yves Van Laethem. Il est donc très important de prendre contact avec son médecin dès l'apparition de ces symptômes et surtout, de s'isoler et de respecter les différentes mesures de distanciations sociales.

Que faire en cas de symptômes ?

Depuis le 4 mai, les test de dépistages sont élargis assez largement. En effet, le testing est un point essentiel de la stratégie au long cours pour lutter contre le Covid-19. Alors que faire en cas de symptômes ? Tout d'abord, on reste chez soi et on appelle son médecin généraliste. Il sera en mesure d'analyser la situation et pourra prescrire un test s'il est indiqué. Le test se fera chez le médecin ou dans un centre de dépistage. En attendant la réalisation du test, il faut noter les gens que l'on a vu ou fréquenté durant les dernières 48h. Votre médecin va vous avertir des résultats du test, qu'ils soient positifs ou négatifs.

Benoît Ramacker est ensuite revenu sur le début du déconfinement qui a eu lieu lundi, qui a permis à plusieurs entreprises de reprendre leurs activités. Il a également annoncé le nouvel objectif à atteindre en Belgique pour freiner la circulation du virus. Si le but était jusqu'alors d'aplatir la courbe, il faut maintenant se concentrer sur la valeur "R", le taux de contamination du virus. Ce taux de contamination, soit le nombre de personne que peut contaminer un porteur du virus. Le nouvel objectif est donc de garder ce chiffre en dessous de 1, et de le faire diminuer peu à peu.

Plusieurs questions ont également été adressées aux experts concernant les chiffres communiqués ainsi qu'une possible deuxième vague.

Les décès sont plus nombreux à l'hôpital qu'en maison de repos depuis quelques jours. Comment l'expliquer ?

Le nombre de décès dans les maisons de repos "est clairement lié au fait que les maisons de repos, qui était pratiquement une épidémie au sein d'une épidémie, s'est atténuée ", pour le porte-parole. Le testing systématique a également permis de mieux isoler les porteurs du virus, que ce soit dans le personnel ou dans les résidents. Cela a donc permis de limiter le nombre de nouveau cas et donc la mortalité importante . Au niveau de la mortalité au sein des hôpitaux, elle reflète la mortalité au sein de la population entière et non pas un segment de la population. Il est donc normal d'y retrouver un chiffre plus élevé.

Comment évaluer vous les rumeurs concernant une deuxième vague ?

"Une deuxième vague est toujours possible" et deux scénarios sont à envisager. Tout d'abord, si l'on ne respecte pas toutes les mesures mises en place lors du déconfinement, une deuxième vague pourrait avoir lieux dans les prochaines semaines, vers début juin par exemple.

Mais elle pourrait également survenir plus tard si les différentes phases de déconfinement se passent bien. Par exemple, si les précautions ne sont pas observées lors des mélanges de population lors des vacances, elle pourrait avoir lieu fin août. Enfin, dernière possibilité : la deuxième vague pourrait se représenter de manière plus fréquente pendant la période hivernale, en parallèle d'une épidémie de grippe saisonnière.