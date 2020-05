G.I. a roulé à tombeau ouvert plus de 10 km à plus de 160 km/h, affirmant ensuite avoir eu "peur", de se prendre une amende pour non respect du confinement...

Une nouvelle course-poursuite s'est déroulée ce vendredi soir à Anderlecht. Elle a démarré rue Bara à 23 h 12 alors qu'une patrouille de police voulait contrôler le conducteur d'une Suzuki Swift. Ce dernier a démarré en trombe, n'hésitant pas à franchir plusieurs feux rouges, tout en accélérant jusqu'à du 160 km/h. Le jeune homme a ainsi roulé à tombeau ouvert plus d'une dizaine de kilomètres jusqu'à terminer sa course contre un poteau à hauteur du boulevard Industriel, croisement boulevard de l'Humanité. Lorsque les policiers l'ont interpellé, G.I. né en 93, a indiqué avoir agi de la sorte parce qu'il avait "peur" de se prendre une amende pour non respect du confinement. Son comportement au volant n'a par contre pas eu l'air de l'effrayer malgré les risques pris pour échapper aux policiers.

Contacté par nos soins, le magistrat et porte-parole du parquet de Bruxelles, Denis Goeman, confirme l'information : "Il y a bien une information judiciaire ouverte pour entrave méchante à la circulation à charge d'un suspect né en 1993. Ce dernier a été privé de liberté et auditionné par les services de police. Il n'est pas particulièrement connu des services judiciaires. Suite à son audition, il a été relaxé. L'enquête se poursuit", termine le magistrat.