Un projet-pilote limite les classements sans suite et double les condamnations. Cette approche va être étendue à Bruxelles et Liège, puis à tout le pays.

On estime que 75 000 faits de violences sexuelles sont commis chaque année en Belgique à l’encontre de femmes. Une sur neuf dépose plainte, à en croire les 8 000 déclarations d’attentat à la pudeur ou de viol. Seules 900 de ces plaintes aboutissent à une condamnation. En cause, principalement : de nombreux dossiers sont classés sans suite. Inverser la tendance : c’est le but d’une expérience pilote, appelée “Code 37”...

(...)