Si vous présentez des symptômes du Covid, il faudra prendre contact avec votre médecin et vous isoler immédiatement pour 7 jours. Il faudra passer un test le plus rapidement possible. Et vous maintenir en quarantaine tant que les tests se révéleront positifs.

Si vous n’avez pas de symptômes mais que vous avez eu un contact rapproché avec une personne positive, il faudra vous mettre immédiatement en quarantaine pendant 7 jours à compter du dernier contact avec cette personne. Il faudra ensuite passer un test unique au cinquième jour. S’il est négatif, la quarantaine se termine. S’il est positif, il faudra poursuivre la quarantaine jusqu’au moment où les tests seront négatifs.

Si vous revenez d’une zone rouge après ce vendredi, vous devrez vous mettre en quarantaine pour 7 jours et faire un test au cinquième jour. S’il est négatif, la quarantaine se termine. S’il est positif, il faudra poursuivre la quarantaine jusqu’au moment où les tests seront négatifs. Les voyageurs pourront se soustraire à cette quarantaine s’ils remplissent un document d’auto-évaluation qui les y autorisera.