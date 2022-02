Le Comité ministériel restreint réunissant le Premier ministre et les Vice-premiers a repris lundi soir les discussions au sujet de la réforme du marché du travail.

Dans les milieux gouvernementaux, on espère que les pourparlers aboutiront, même si certains points doivent encore être clarifiés. Sur la table du kern: des propositions concernant, entre autres, le travail du soir dans le commerce électronique, le droit à la déconnexion, la semaine de quatre jours et le droit à la formation. Le principal point d'achoppement reste le statut des collaborateurs dans l'économie des plateformes, comme Deliveroo et Uber.

Vendredi dernier, le gouvernement n'avait pas réussi à conclure la concertation. Les principaux ministres se sont à nouveau retrouvés ce lundi sur le coup de 18h30. La réunion du jour a été précédée de discussions techniques.