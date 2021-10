L’état d’urgence qui justifierait les nouvelles mesures sera débattu à la Chambre. La ministre Verlinden ne décide plus seule.

Un ministre qui décide de tout sans explications (complètes) et débattues, c’est TER-MI-Né ! Après avoir, depuis le début de la crise Covid, tiré à boulets rouges sur les dizaines d’arrêté ministériels (47) qui ont dicté aux Belges comment (ne plus) vivre, Anne-Emmanuelle Bourgaux applaudit cette fois des deux mains. Ou presque…. “Enfin, la loi pandémie a été activée. Il était temps !”, s’exclame la constitutionnaliste, professeure à l’UMons, qui se place certes sur le plan juridique et non sanitaire.

(...)