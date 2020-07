Un nouveau Conseil National de Sécurité (CNS) aura lieu en principe vendredi prochain, a-t-on appris à plusieurs sources.

Les membres du gouvernement fédéral et les ministres-présidents des entités fédérées, accompagnés des experts, devront déterminer si de nouvelles mesures doivent être prises pour endiguer une recrudescence de la pandémie et examiner quand d'éventuelles nouvelles phases de déconfinement peuvent être envisagées. Mercredi, les ministres de la Santé se réuniront en conférence interministérielle et jeudi un comité de concertation, qui rassemble les représentants des gouvernements fédéral, régionaux et communautaires, aura lieu en vue du CNS de vendredi.

Mardi, la ministre de la Santé, Maggie De Block, sera par ailleurs interrogée en commission de la Chambre.