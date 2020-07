Qu’entend le gouvernement par “contacts rapprochés” ?

Le gouvernement parle de contacts rapprochés lorsque les interlocuteurs se tiennent à moins d’1,5 mètre les uns des autres ou ne portent pas de masque. Le fait d’aller au restaurant, de boire un verre dans un bar ou de participer à un barbecue sont des exemples de ce qui est considéré comme des contacts rapprochés.

Combien de personnes aurai-je le droit de voir pendant les quatre prochaines semaines ?

Le gouvernement a pris la décision de limiter le nombre de personnes avec qui un ménage ou une famille peut avoir des contacts rapprochés à cinq personnes. Celles-ci doivent être les mêmes pendant quatre semaines. Pas question de voir cinq personnes différentes tous les week-ends donc, selon ces nouvelles règles. Les enfants de moins de douze ans ne doivent pas être comptabilisés dans la bulle de cinq.

Qu’en-est il des rassemblements de dix personnes ?

Sophie Wilmès a réduit le nombre d’invités autorisés lors des événements privés à dix personnes pour tenir compte notamment des foyers qui comptent un nombre relativement élevé de membres. Une colocation de huit personnes pourrait dans ce contexte inviter deux personnes dans le cadre d’un repas par exemple.

Les collègues sont-ils inclus dans la bulle de cinq ?

Non, sauf si on entretient des contacts rapprochés avec eux (repas, verre etc.)

Peut-on boire un verre avec des collègues après le travail ?

Boire un verre ou partager un repas avec des collègues reste autorisé, à condition que ces collègues soient compris dans la bulle de cinq.

Mes enfants de moins de douze ans peuvent-ils continuer à voir leurs amis ?

Les enfants de moins de douze ans ne sont pas comptabilisés dans la bulle de cinq. Les enfants peuvent donc poursuivre leurs contacts avec leurs amis sans aucune restriction.

Le port du masque est-il obligatoire dans la bulle de cinq ?

Non, il n’est pas obligatoire dans la bulle de cinq. Il est par contre recommandé en dehors de cette bulle et quand les distances de sécurité ne peuvent pas être respectées.

Je me marie prochainement. Combien d’invités puis-je prévoir ?

Les rassemblements à l’intérieur sont désormais limités à 100 personnes à condition de respecter les distances de sécurité et/ou le port du masque. 100 personnes peuvent donc assister à la cérémonie de mariage. Pour les réceptions et repas, c’est différent. Seules dix personnes peuvent être invitées.

Ai-je le droit de passer du temps avec d’autres personnes que celles de ma bulle ?

Passer du temps avec des amis qui ne font pas partie de la bulle est autorisé à condition de respecter les distances de sécurité et/ou de porter un masque. Une limite de dix personnes par événement doit cependant être respectée. Selon le porte-parole de Sophie Wilmès, il est donc possible de voir jusqu’à dix personnes différentes par jour dans le cadre d’activités diverses comme une promenade, une activité sportive etc. à condition de respecter les règles de sécurité.

Puis-je faire mes courses avec mon enfant ?

Les mineurs peuvent être accompagnés par un adulte dans les magasins. Les personnes qui ont besoin d’assistance pour faire leur courses peuvent également être accompagnées.