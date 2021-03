Les maxima seront compris entre 3 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 7 ou 8 degrés en Flandre. Le vent sera généralement faible de direction variable, s'orientant entre l'ouest et le sud-ouest le long du littoral. Lundi soir et pendant la nuit, des pluies, généralement peu importantes, se propageront sur le pays à partir du nord, et quelques chutes de neige pourront se produire en fin de nuit sur les hauts plateaux de l'Ardenne. Les températures redescendront entre -2 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 4 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera faible de direction variable, devenant ensuite faible à modéré de sud-ouest.

Mardi, le ciel deviendra plus variable avec la possibilité de l'une ou l'autre averse. Le thermomètre affichera entre 2 et 9 degrés, en allant des hauts plateaux de l'Ardenne vers le littoral.

A partir de mercredi, le temps sera venteux et relativement doux avec de fréquents passages pluvieux.