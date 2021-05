Réforme du calendrier scolaire: voici tout ce qui va changer Nouvelles Familles Li. B. © Shutterstock

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé, mercredi, une note d’orientation concernant la révision des rythmes scolaires annuels. Objectif : raccourcir les vacances d’été et imposer un calendrier de cours plus régulier, basé sur l’alternance entre environ sept semaines de cours et deux semaines de congé. Les trois principes de base sont de fonctionner en semaines complètes (aujourd’hui, quand le 1er septembre tombe un vendredi, les élèves rentrent pour un jour ; et si le 30 juin tombe un lundi, ils achèvent l’année par ce jour isolé), de maintenir en l’état les vacances de Noël, et de conserver le même nombre de jours de classe.