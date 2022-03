Préparez pop-corn et soda, et installez-vous confortablement. Les principaux ministres du gouvernement fédéral se sont retrouvés au 16 rue de la Loi, ce vendredi matin, pour une négociation qu’on nous promet (très) longue et (très) difficile sur le mix énergétique belge et la sortie du nucléaire.

"Ce sera une guerre de tranchées", promet un interlocuteur.