La Cour constitutionnelle a annulé, jeudi, la loi de 2015 prévoyant la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires de Doel 1 et Doel 2 car elle n’a pas été accompagnée d’une étude d’incidence.

Pour autant, la Cour constitutionnelle en maintient les effets jusqu’à la fin de l’année 2022, date à laquelle l’étude aura dû être réalisée sans quoi l’annulation sera “effective”.

En décembre 2014, le gouvernement Michel avait décidé de prolonger de dix ans la durée de vie des réacteurs Doel 1 et 2, deux des plus anciens du pays. Il était prévu que le premier réacteur cesse toute production le 15 février 2015, et que le second s'arrête le 1er décembre 2015. Vu le timing serré, le gouvernement avait choisi de ne pas réaliser une étude d'incidence et une consultation publique transfrontalière. Il a dès lors adopté la loi de prolongation fin juin 2015.

Deux asbl, Inter-Environnement Wallonie (IEW) et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (BBL), avaient déposé une requête en annulation de cette loi devant la Cour constitutionnelle. Elles estimaient que le gouvernement n’avait mené ni étude d’incidence, ni enquête publique. Or, avançaient-elles, plusieurs conventions internationales et des directives européennes l’obligeaient à mener à bien de telles procédures avant de dire oui à une prolongation des réacteurs.

En 2017, la Cour constitutionnelle a posé des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). L’avocate générale de la Cour, Juliane Kokott, a estimé qu’une étude d’incidence environnementale aurait dû être faite mais elle n’excluait pas la possibilité de maintenir les effets de la loi de prolongation pour des raisons de sécurité d’approvisionnement.

Suivant l’avocate générale, la CJUE avait constaté que les travaux d’envergure sur les centrales de Doel 1 et de Doel 2 étaient de nature à affecter la réalité physique des sites concernés et qu’il fallait considérer que le dossier pouvait, quant à son ampleur, être comparé, sur le plan des risques d’incidences environnementales, à celui de la mise en service d’une centrale. Autrement dit, elle avait considéré qu’il fallait le soumettre à une évaluation environnementale.

L’affaire est donc revenue devant la Cour constitutionnelle. Qui, jeudi, a rendu l’arrêt que l’on sait. Cet arrêt constitue un revers pour la ministre fédérale de l'Énergie Marie Christine Marghem (MR). Le Conseil d'Etat avait déjà rendu un avis estimant qu'une étude d'incidence était nécessaire mais la ministre avait soutenu le contraire.