Après l’accord sur la prolongation du nucléaire, Groen s’est longuement fait tanner par le MR qui lui reprochait de ne pas aller assez loin et d’être dogmatique. Cette séquence a-t-elle envenimé les relations entre écologistes et libéraux ? "Notre relation avec le MR n’a pas changé depuis le début", répond lPetra De Sutter. Le président du MR "Georges-Louis Bouchez a été comme ça dans d’autres dossiers. Le dossier nucléaire est très important pour lui, comme pour nous. Et il faut savoir se respecter mutuellement. Mais il a eu l’habitude depuis le début du gouvernement de donner son avis et d’émettre des opinions divergentes."