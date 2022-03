Respect de toutes les lois et réglementations en vigueur; fin des vols de nuit; limitation des vols de jour et des niveaux de bruit des avions; contrôle strict par une autorité indépendante de tous les processus; réalisation d'un cadastre de bruit: telles sont quelques-unes des trente propositions mises sur la table par le Médiateur fédéral de l'aéroport national de Zaventem pour concilier les défis de celui-ci en matière de santé, d'environnement et d'économie. Celui-ci propose à court terme une révision des règles en vigueur pour écarter les avions les plus bruyants. Celles-ci n'ont selon lui plus été revisitées depuis 2010 alors que de nombreux avions moins bruyants ont depuis lors fait leur apparition sur le marché.

Objectif global assumé de la démarche: mettre définitivement un terme à la question des nuisances autour de l'Aéroport de Bruxelles-National.

Philippe Touwaide a présenté ces propositions à l'occasion des 20 ans d'existence de la création du Service de médiation dont il a la charge. Celles-ci résultent de l'analyse du contenu des plaintes - plus de 14 millions en vingt ans -; des conférences organisées par les communes depuis 2018 et des videoconférences organisées durant la pandémie.

D'après le Médiateur fédéral, la demande de la fin des vols de nuit fait consensus au sein des 16 associations actives dans le dossier. "Si on peut offrir à chaque riverain 9 heures de tranquillité, les problèmes de jour seraient également aisément résolus. Aucune loi économique n'impose des vols de nuit", a justifié le Médiateur fédéral.