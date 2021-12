En 20 ans, le service de médiation a dû traiter près de 15 millions de plaintes.

Créé à des fins militaires par les Allemands peu après l’invasion de la Belgique en 1940, l’aéroport de Zaventem - initialement basé à Melsbroek - accueille l’aviation civile depuis 1946. Et depuis cette date, des millions de citoyens bruxellois et brabançons se plaignent des nombreuses nuisances sonores générées jour et nuit par les avions qui atterrissent et décollent sur l’une des pistes de l’aéroport.

(...)