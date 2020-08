Le communiqué officiel concernant la rentrée est clair : enseignants et élèves doivent se retrouver "en vrai" dans toute la mesure du possible. Mais concrètement ? On fait le point sur la rentrée des classes en 9 questions.



1. Qu’est-ce qui a été décidé pour la rentrée de septembre ?

Le code jaune (risque faible, le 2e niveau sur une échelle de 4) a été confirmé pour tous les niveaux d’enseignement avec une semaine de cinq jours en classe. Lavage des mains, repas froid en classe : a priori, les instructions de juin restent valables. Des précisions doivent être envoyées rapidement aux écoles. Par contre, la première version du code couleur jaune établie en juin prévoyait, pour les secondaires, un demi-jour de travail à distance, le mercredi. L’idée a été abandonnée : elle est trop compliquée à mettre en œuvre en termes pédagogiques et d’organisation pour trop peu de retombées positives. Pour le secondaire, toujours, les contacts avec l’extérieur (parents, activités hors les murs) devront être limités.



(...)