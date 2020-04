Le bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert avait été vivement critiqué en écartant les personnes de retour des zones à risques. A ce jour, la ministre de la Santé laisse son courrier sans réponse.

Cela peut paraître déjà loin tant la crise sanitaire que nous traversons a pris de l'ampleur depuis lors. Et pourtant, souvenez-vous, fin de la semaine de vacances de carnaval, la Belgique, qui ne connaissait alors qu'un cas confirmé de Covid19, se voulait prudente par rapport aux risques encourus par la population. Trop prudente peut-être. Au point qu'à l'époque, nous sommes alors au week-end du 1er mars, l'initiative prise par le bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert, Olivier Maingain (Défi)), est vivement critiquée. C'était un dimanche.

Le lendemain sonnait la rentrée des classes. Olivier Maingain surprend tout le monde en annonçant qu'il interdira dès le lundi matin l'accès à tous les lieux publics (écoles, centres sportifs, maisons de repos, bâtiments de la commune, etc) les personnes revenant d'un séjour dans une zone à risques. Les réactions sont vives. Une partie du monde politique s'offusque. La ministre de la Santé, Maggie De Block parle de "mesures disproportionnées". On remet même en cause la légalité de la décision d'Olivier Maingain. Un mois plus tard, la triste réalité de la crise sanitaire mondiale rattrape ses détracteurs.

(...)