L’avocat pénaliste grande gueule évoque son métier, ses passions, sa relation avec la vérité.

Bon week-end ! Désormais, chaque semaine, La Dernière Heure-Les Sports+ va à la rencontre d’une personnalité. Dans l’actu ou pas, qui l’a faite ou qui la fera. Un rendez-vous pour tenter de fendre l’armure, de gratter derrière l’image publique, de lui permettre de se dévoiler sous un angle méconnu.

Notre premier invité : l’avocat pénaliste grande gueule Olivier Martins. Avec son accent catalan à la fois chantant et rocailleux, il dépote. Son cabinet situé dans les beaux quartiers de Saint-Gilles, à deux pas de la prison où il a transité durant dix jours en 2017, subit actuellement un relifting. Chemise en jeans plus que costume cravate, il nous fait entrer dans son bureau provisoire aux allures de brocante. Entre des photos avec son ami Éric Dupond-Moretti, un meuble Mondrian, un portrait de Mohammed Ali et un autre de James Bond version Roger Moore, le décor trahit deux de ses passions : l’art et la boxe. Vous pouvez y ajouter le rugby. On ne change pas un natif de Perpignan…

Son discours est loin d’être lisse. Accrochez-vous…

Chaque avocat affirme qu’il a eu un déclic pour prendre cette orientation professionnelle. Et vous ?