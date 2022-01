Le variant Omicron continue de faire son chemin en Belgique, avec des milliers de contaminations à la clé. Et alors que le gouvernement fédéral discute toujours de ce fameux baromètre corona, tous les secteurs doivent composer avec les quarantaines et les absences. L’Horeca n’échappe évidemment pas à la règle et fait face à plusieurs problèmes. Le premier, c’est évidemment celui du manque d’effectifs. "Il est toujours difficile de savoir ce qu’il se passe dans tous les restaurants de Wallonie, mais les retours que j’ai vont tous dans le même sens : il y a plus d’absentéisme que d’habitude dans les équipes, convient Maxence Van Crombrugge, président de la Fédération Horeca Wallonie. Il y a évidemment beaucoup de contaminations dans le personnel, mais il faut ajouter à cela tous ceux qui ont des enfants et qui doivent s’en occuper quand une école ferme pour un oui ou pour un non… Dans mes restaurants, il n’est pas rare de voir des papas et des mamans venir travailler avec leur enfant qui est négatif mais dont la classe est fermée pour quelques jours."