Si les campagnes de vaccination pour les deux premières doses ont récolté une forte adhésion de la part de la population belge, la campagne pour le booster semble difficilement convaincre. Du moins en Belgique francophone. Faudrait-il dès lors reconsidérer l’utilité d’imposer la vaccination de la dose booster ?

"Les gens ont moins envie de se refaire vacciner", reconnaît Sofie Merckx, chef de groupe PTB à la Chambre et médecin de formation. "Sur le plan scientifique, il reste conseillé de faire la troisième dose. Et pas uniquement pour les personnes à risque. Mais au PTB, nous sommes contre le fait d’imposer. On est pour convaincre, pas pour contraindre. L’OMS a par ailleurs déclaré qu’il fallait revoir la stratégie vaccinale dans le monde entier car le vaccin n’est pas très efficace contre la transmission. Pour mettre fin à la pandémie, il faut une couverture vaccinale mondiale."

(...)