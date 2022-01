Les infections chez les enfants montrent déjà une tendance à la hausse alors que la rentrée scolaire vient tout juste de débuter. C’est dans l’enseignement secondaire que l’augmentation est la plus marquée et le contraste avec le trimestre précédent est important.

Avec la haute contagiosité du variant Omicron, les experts estiment que cette tendance va se renforcer dans les semaines à venir, et ce ne sont pas les règles plus flexibles qui sont entrées en vigueur ce lundi, qui risquent de l’enrayer, mesure à la suite desquelles une classe ne doit être mise en quarantaine après quatre infections (contre deux auparavant). "Cela n’empêchera pas de nombreuses classes d’être mises en quarantaine, on prévoit beaucoup d’infections chez les enfants, plus qu’en automne dernier, et ce problème ne sera malheureusement pas résolu avec les règles en place dans les écoles", pointe du doigt le virologue Steven Van Gucht. Aux États-Unis comme au Royaume-Uni, le nombre d’hospitalisations chez les enfants et les jeunes augmente très rapidement, mais il est important de rappeler que le risque de maladie grave chez les jeunes enfants reste faible.

