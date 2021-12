Le virologue Steven Van Gucht et l’immunologue Benoît Van den Eynde (UCLouvain) expliquent en quoi il est nécessaire d’accélérer la campagne concernant la troisième dose de vaccin anti-Covid, “notre meilleure arme à ce stade face au variant Omicron”. On fait également le point sur l'avancée de ce variant en Belgique et sur ce ce que l'on sait de sa contagiosité et sa virulence à ce stade.

Le variant Omicron est en train de gagner du terrain en Belgique. Aujourd'hui, “3% des personnes qui sont infectées le sont par ce variant, c'est dix fois plus qu'il y a huit jours, et cela va augmenter très rapidement”, a indiqué le microbiologiste Emmanuel André sur son compte Twitter.