"On a commencé aujourd'hui à faire reculer le virus. On sait qu'il n'y a pas encore de traitement efficace contre le covid-19 ce stade et que, aujourd'hui, grâce au travail très intense de milliers de chercheurs dans le monde, il a néanmoins été possible de créer au moins un vaccin qui est autorisé et, dans les prochaines semaines, d'autres vaccins qui vont permettre de libérer la vie sociale, la vie culturelle, la vie économique", a commenté la ministre.

Christie Morreale (PS) a souligné l'implication de l'Union européenne dans la campagne de vaccination. "L'Union européenne a été un partenaire qui a permis d'avoir des vaccins en suffisance pour l'ensemble des citoyens européens mais, en plus, de ne pas avoir de concurrence entre nous. Il n'y aura pas un citoyen européen qui ne sera pas sur le même pied qu'un autre au niveau de la vaccination."

Les maisons de repos ont sans doute été parmi les endroits les plus impactés par le covid-19. "La population des maisons de repos est âgée, les personnes y vivent en collectivité. Le taux de mortalité a donc été important. Le lancement de la phase de vaccination est donc un événement important, une forme de libération pour les résidents ainsi que pour le personnel. Le test-pilote réalisé dans les premières maisons de repos est important et il sera évalué, car nous avons envie que tout soit sécurisé pour pouvoir démarrer la vaccination de manière pleine et entière à partir du 5 janvier."