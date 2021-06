Erasme, Saint-Luc ou encore Saint-Jean à Bruxelles, CHC et CHU à Liège, CHU de Charleroi: la quasi majorité des hôpitaux bruxellois et wallons partent en grève ce jeudi et seront même en service minimum. Les travailleurs sont en effet très nombreux à avoir répondu à l'appel des syndicats. Ils ont déposé un préavis de grève en front commun (CNE, Setca et CGSLB) et dénoncent "la pression énorme infligée au personnel soignant pour atteindre des impératifs économiques et médicaux".

“Tous les hôpitaux bruxellois et wallons non marchands francophones sont quasi à l’arrêt et des actions seront visibles partout. Les réquisitions ont été nombreuses hier soir et la police court dans tous les sens pour convoquer nos collègues partout en Wallonie et à Bruxelles. Certains ont même reçu leur convocation à 23h ce mercredi soir, cela crée des tensions sur le terrain. Quand on en arrive là, c’est vraiment qu’il n’y a plus d’autres moyens d’assurer le service minimum”, indique Évelyne Magerat, permanente CSC pour le Brabant wallon et Bruxelles et infirmière de profession.