On en parle depuis quelques semaines et la recrudescence des cas de coronavirus dans notre pays et en Europe et il est obligatoire depuis le 1er août dernier. Il s’agit bien sûr du formulaire de retour en Belgique à remplir obligatoirement par tous les Belges en voyage à l’étranger. Qu’on rentre en voiture, en train, en avion ou en bus, il faut le remplir en ligne dans les 48 heures précédant le retour dans notre pays.

Depuis le lancement de la mesure, on sait que les contrôles routiers seront aléatoires aux frontières, mais que le formulaire est essentiel pour le traçage en cas de nouveaux foyers dans les semaines à venir.

En ce qui concerne les voyages en avion, les Affaires étrangères avaient été très claires : toute personne ne possédant pas son formulaire serait refoulée à l’aéroport et interdite d’embarquement.

Une menace qui n’a pas été prise à la légère par la majorité des voyageurs, mais qui ne s’applique pas forcément sur le terrain.

(...)