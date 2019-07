Il vaut mieux prendre ses précautions et/ou prendre la route le dimanche.

Touring prévoit un week-end très chargé sur les routes en Europe avec de longs embouteillages dans le sens des départs. Vendredi, le trafic sera difficile en Allemagne, en Suisse et en France à partir de midi avec formation de files. Ailleurs on prévoit moins de problèmes. Samedi sera un jour rouge dans la majeure partie de l’Europe en direction du Sud. On fera la file aux points noirs traditionnels en direction du sud entre 8h et 16h, mais surtout en Suisse. Dimanche sera un jour vert et sans problèmes et Touring conseille donc de décaler son départ d'un jour, si possible. Attention, on prévoit tout de même des ralentissements en Allemagne et en Suisse pour la journée de dimanche.

Ce week-end on peut aussi s’attendre aux premiers retours. Touring prévoit une circulation dense mais fluide en direction du nord le samedi et le dimanche à l’exception de la Suisse où des embouteillages sont possibles.

En Belgique, les départs commencent déjà ce vendredi à partir de midi et des files sont à prévoir sur la E40 Bruxelles-côte et sur la E411 Bruxelles-Ardennes en cas de beau temps. Dimanche soir la circulation sera dense avec risque de files en direction de l’intérieur du pays surtout sur la E40 Ostende – Bruxelles.

En France, Paris est à éviter

C'est évidemment sous les routes françaises que la plupart des Belges vont se jeter ce week-end. Le trafic sera déjà difficile dans le sens des départs avec files les vendredi après-midi et soir et le samedi dans les environs de Paris. Ailleurs une circulation chargée est à prévoir avec formation de quelques files.

Dimanche, le trafic sera très chargé dans le Nord-est de la France , en Auvergne et dans la région Rhône-Alpes. Ailleurs ce sera est une journée sans problème.

Dans le sens des retours, on prévoit un trafic dense avec risque de bouchons le samedi.