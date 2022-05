L’allongement du tronc commun va bouleverser l’école telle qu’on la connaît actuellement.

À la rentrée prochaine, le tronc commun entrera en vigueur en première et en deuxième primaire dans l’ensemble des écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’année suivante, il sera d’application en troisième et quatrième primaire et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il atteigne la fin de la troisième secondaire.

Concrètement, avec l’allongement du tronc commun jusqu’à quinze ans, tous les élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles suivront la même formation et les mêmes programmes de la troisième maternelle jusqu’à la fin de la troisième secondaire. Les programmes seront repensés en conséquence et comprendront davantage de cours pratiques et artistiques.

(...)