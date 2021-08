Georges Dallemagne est en faveur d’une extension du pass sanitaire en Belgique.

Georges Dallemagne (CDH) s’est positionné depuis les débuts de la crise sanitaire comme le premier et sans doute le seul député fédéral à poser la question de l’obligation vaccinale. Il adopte un positionnement radicalement différent de celui du gouvernement De Croo sur le pass sanitaire. " Il y a un manque de leadership politique dans un domaine pourtant crucial. Le gouvernement écoute ce qu’il croit être l’opinion publique. Or, les antivaccins sont beaucoup plus audibles que ceux qui sont en faveur du vaccin. Le résultat est qu’on présente le pass sanitaire comme une restriction des libertés alors que c’est en fait un pass pour plus de libertés. Ce balisage via un pass vaut bien mieux que le confinement...