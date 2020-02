Elle serait responsable d’un accident avec blessé sur six.

Après la vitesse, l’alcool et l’usage du GSM au volant, la somnolence est l’une des principales causes des accidents graves sur nos routes. Or, entre 2008 et 2018, le pourcentage de Wallons disant souffrir de fatigue chronique a fortement augmenté, pour passer de 4,8 à 8,7 % de la population. "Une dette de sommeil, qui selon les cas devient chronique, va nous rendre somnolents dans la journée lors d’activités monotones, comme la conduite d’un véhicule", confie l’Agence wallonne pour la sécurité routière.

Selon l’AWSR, un conducteur ayant dormi cinq heures en moyenne par nuit pendant plusieurs jours risquerait six fois plus d’avoir un accident qu’un conducteur qui a dormi huit heures en moyenne. Soit un risque accru équivalent à celui d’une personne qui roulerait avec plus de 1 g/l d’alcool dans le sang. "Les statistiques le prouvent : sur les routes, on estime qu’au moins un accident avec blessé sur six est dû à la somnolence, voire plus sur les autoroutes, où les trajets sont plus monotones."

D’où la nouvelle campagne de sensibilisation de l’AWSR à l’intention des usagers de la route. Et ciblant particulièrement leur consommation des écrans : certains automobilistes sacrifiant des heures de sommeil pour regarder des séries télévisées.

Les nouvelles affiches présenteront les messages suivants : "Un épisode en moins, c’est une heure de sommeil en plus" et "Ajoutez dodo à votre agenda".

La campagne ciblant les publics ayant une forte consommation de médias, elle est aussi relayée sur les réseaux sociaux. "Plus d’un conducteur wallon sur deux se dit capable de résister à la fatigue pour un trajet d’une heure ou moins ! Et pourtant, la somnolence altérera ses facultés sans qu’il s’en rende compte. Les accidents qui en résultent sont souvent graves car le conducteur n’a pas tenté de freiner."