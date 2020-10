© Montage (Reporters et Shutterstock)

Le virus flambe à nouveau, à en croire les données de Sciensano et les analyses d’éminents experts. Entre le 1er et le 7 octobre, il y a eu en moyenne 3 749,3 nouvelles infections au coronavirus par jour : une hausse de 89 % par rapport à la période précédente. Les hospitalisations ont continué leur progression, avec une moyenne de 119,3 admissions quotidiennes (+67 %). Le virus a fait plus de 15 morts (+7,6 %) en moyenne par jour.

"Je ne peux pas garantir que nous pouvons éviter le confinement", a déclaré le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (SP.A) qui annonce "un automne difficile".

Un deuxième confinement n’est pas loin selon Margot Cloet, directrice générale de la coupole néerlandophone Zorgnet-Icuro qui estime que "s’il n’y a pas de mesures supplémentaires contre le coronavirus, je crains qu’à un moment donné, les soins ne tiennent plus".

Se dirige-t-on vers une seconde forme de confinement ? Ce n’est pas être alarmiste que de le penser, selon Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral Covid-19, pourtant d’ordinaire assez tempéré.