Les fameux autotests antigéniques rapides, cela fait des mois qu’on en parle. La Belgique vient de décider de les utiliser à grande échelle. Si on en a d’abord parlé pour les entreprises, ils sont en vente libre en pharmacie (physique ou en ligne, mais pas en parapharmacie, NdlR) dès ce mardi. Alors, solution miracle, arme supplémentaire contre le Covid ou nouveau couac ? Tentative de réponse.

La première chose à évoquer au moment de cette commercialisation, c’est le manque de communication du gouvernement vers les pharmaciens. "On a plus communiqué avec les médias qu’avec nous, soupire Yvan Verougstaete, CEO de la chaîne Medi-Market. On s’est battus pour en trouver et on s’est battus pour les acheminer vers nos magasins ces derniers jours. Nous avons dû remuer ciel et terre pour arriver à fournir toutes nos pharmacies, mais nous y sommes arrivés. C’est un peu dommage de voir que nos dirigeants pensent qu’il suffit de modifier un arrêté royal pour que les acteurs de terrain soient prêts à vendre des milliers de tests tous les jours. Nous avons la chance d’être un grand groupe et cela nous a aidés pour trouver des tests, mais ce ne sera pas le cas de tous les pharmaciens. "