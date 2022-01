Quarantaine, testing, fermeture de classe : le protocole dans les écoles est un casse-tête et vire à la guerre scolaire.

C’est la catastrophe", "on est au bord de l’implosion", "il faut une solution de toute urgence". Un rapide tour d’horizon dans les écoles permet de comprendre à quel point la situation est mise sous tension par le protocole sanitaire actuel et la vive circulation du virus chez les enfants. "Les cas sont en train d’exploser, je n’ai pas encore fermé de classe mais tous les jours, ça n’arrête pas, j’ai déjà dix professeurs absents et une quarantaine d’élèves à la maison", souffle Christine Toumpsin, présidente du collège des directeurs de l’enseignement fondamental catholique. "Les règles en vigueur changent chaque semaine, ce n’est plus possible, la situation devient catastrophique. On est en train d’imploser."

Pour rappel, à ce stade, on ferme une classe pour cinq jours dès que quatre élèves ont été testés positifs durant la semaine écoulée, et tous les enfants contaminés au Covid, qu’ils soient symptomatiques ou non, sont eux toujours tenus de rester à la maison pour éviter de nouvelles contaminations.

(...)