Dans la vie publique, on la décrivait comme dure, têtue et égocentrique. Des traits de caractère qui appartenaient déjà à son père Raymond, qui fut également bourgmestre d’Alost. Mais dans la sphère privée, Ilse Uyttersprot se comportait avant tout comme une maman tendre et attentionnée.

Elle donnait l’impression de rire de la fameuse vidéo qui la montrait en pleins ébats sexuels en haut d’une tour en Espagne. Des images qui avaient fait le tour du monde. Mais au fond d’elle-même, elle continuait à en souffrir.

Fille unique, Ilse Uyttersprot était née à Moorsel, près d’Alost. Elle avait commencé des études en droit à l’Université de Gand en 1984.