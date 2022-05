Le WEP, organisme d’échange pour étudiants de toutes origines est à la recherche de 28 familles d’accueil pour l’année prochaine. Leur mission : ouvrir leurs portes à des adolescents de 14 à 18 ans qui viennent apprendre le français en Belgique en septembre prochain. "Ce sont des jeunes qui viennent d’un peu partout. On en a qui viennent par exemple d’Australie, de Canada, du Mexique, de Bolivie, du Japon et d’Europe. Ils restent en Belgique soit une année scolaire entière, soit un semestre. Dans de plus rares cas, ils repartent après un trimestre", explique Anne Guidicelli, coordinatrice locale pour le WEP.

La Belgique est une destination particulièrement appréciée des étudiants étrangers. "Ils viennent ici pour apprendre le français ou le néerlandais, mais aussi pour la proximité de Bruxelles avec d’autres grandes capitales européennes. En venant ici, ils sont seulement à trois heures de Paris et deux heures de Londres. Ils ne sont pas loin non plus des Pays-Bas et même de l’Italie. Ça a quelque chose d’assez magique pour eux", observe-t-elle.

Pour accueillir des étudiants chez soi, il ne faut pas forcément disposer de moyens financiers considérables. De plus, toutes les compositions familiales sont acceptées, des personnes célibataires aux familles nombreuses. "Il faut simplement aimer accueillir des personnes chez soi", résume Anne Guidicelli. Une visite préalable est toutefois réalisée dans le domicile des candidats accueillants et contacts mensuels avec l’organisation doivent être assurés tous les mois environ.

En échange, c’est une aventure humaine sans pareil qui attend les accueillants, assure-t-elle. "J’ai moi-même passé un an aux États-Unis quand j’étais plus jeune et je suis toujours en contact avec ma famille d’accueil plusieurs fois par semaine. Être famille d’accueil, c’est potentiellement nouer des liens pour la vie avec quelqu’un qui vient de l’autre bout de la planète !"