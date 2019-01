Ils étaient plus de 30.000 hier dans les rues de Bruxelles pour faire entendre leurs préoccupations sur le climat. Parmi eux, Nigel, Alice, Samuel, Alice, Elena, Rosalie, Salomé et Herbert. Ils nous expliquent pourquoi il était important à leurs yeux de brosser les cours pour venir passer leur message.

On est les premiers concernés. C’est à nous de venir manifester pour que les gens ouvrent les yeux et fassent quelque chose pour limiter le réchauffement climatique."

Mon père m’a encouragée à venir. C’est important de montrer aux gens qu’on peut se bouger. On n’est pas juste la génération d’après, on a envie d’agir pour régler les problèmes."

Je ne suis pas là pour sécher les cours, je veux qu’on change notre mode de consommation, que tout le monde trie ses déchets. Je serai présent à la marche de dimanche."

On veut prouver aux générations qu’on est là et que l’on agit, à nos échelles. On essaie de changer les habitudes dans notre école, en utilisant des gourdes et en limitant nos déchets."

Je suis venu d’Anvers pour soutenir les jeunes. C’est top qu’ils se mobilisent ainsi. J’espère que cela fera bouger les choses, que la Belgique prendra le réchauffement climatique au sérieux." S.E.M.