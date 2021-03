Malgré la menace d’une troisième vague qui plane sur le pays, dans l’unité de soins intensifs du CHU de Liège, la situation reste stable. Depuis plusieurs semaines, huit lits Covid sont occupés sur les 50 lits que compte l’hôpital. Si les patients Covid ont diminué en nombre ces derniers mois, les autres patients non Covid qui nécessitent les soins intensifs continuent d’arriver "comme c’était avant, pendant, et le sera après",signale le docteur Anne-Françoise Rousseau, médecin en unité de soins intensifs, alors que nous la suivons dans les couloirs de l’hôpital. Ils sont même plus nombreux, ce qui a forcé le CHU à transformer le centre des brûlés en salle de soins intensifs généraux.