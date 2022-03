Les députés du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont approuvé mercredi soir une proposition de résolution visant à apporter une aide à l'Ukraine suite à l'agression de la Fédération de Russie qui dure depuis le 24 février dernier. Le texte vise à

"Plus de trois millions de personnes ont fui les combats en Ukraine depuis le 24 février. Ces chiffres ne cessent d’augmenter (...) Comme dans tout conflit, les enfants, femmes et personnes âgées sont les plus vulnérables et poussés à l’exil pour se mettre en sécurité. Au-delà de l’approche d’aide aux réfugiés d’Ukraine dans les pays limitrophes, l’accueil de ces réfugiés d’Ukraine aura des impacts et conséquences en Fédération Wallonie Bruxelles, en coordination avec les autres niveaux de pouvoir. Il est question sur notre territoire de prendre toutes les mesures pour assurer la scolarisation des enfants, apporter un soutien aux sportifs et aux sportives de haut niveau, étudiants, chercheurs, et aux artistes ou encore de préparer l’accueil de mineurs non accompagnés. Le respect des droits humains, du droit international et des valeurs démocratiques sont les pierres angulaires de l’action internationale de la Fédération Wallonie Bruxelles. Il ne peut par conséquent y être porté atteinte d’une telle manière sans réaction de sa part. La présente résolution vise à rappeler ces principes, à condamner l’agression militaire non-provoquée de la Fédération de Russie en Ukraine et à prévoir les implications de celle-ci en Fédération Wallonie Bruxelles", indique le texte qui a été voté par l'ensemble des partis autour de la table à l'exception du PTB.

"Il était important d'envoyer des messages de soutien envers les Ukrainiens mais aussi les ressortissants russe afin de ne pas les stigmatiser. La guerre a un impact concret dans une série de domaines de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Quand on pense à l'arrivée de mamans, d'étudiants, de sportifs, d'artistes...tous ces domaines seront concernés et nous voulions anticiper au maximum une série de mesures et de dispositifs pour les aider aux mieux", souligne Diana Nikolic, la députée MR à l'origine du texte. "Nous avons aussi voulu donner des outils à nos élèves pour les aider à comprendre ce qui est en train de se passer. Les équipes éducatives se sentent dépourvues et il faut pouvoir leur donner des outils. plus globalement, la crise en Ukraine nous rappelle que nos libertés sont fragiles et qu'il faut les préserver", précise-t-elle.