Une pharmacienne dénonce l'interdiction de vente sans prescription des gels hydroalcooliques et déplore également les visites excessives dans les officines.

Farah, pharmacienne de la région montoise, pousse un coup de geule ce mardi : elle dénonce les nouvelles mesures prises par le gouvernement, interdisant désormais aux officines de vendre du gel hydroalcoolique, fait maison ou non, sans prescription médical. "C'est insensé ! s'exclame-t-elle avant de poursuivre : Un hopital ne viendra jamais se servir en pharmacie! Ni un home! J'ai un médecin et des infirmères à qui j'assure du gel de manière continue mais j'ai aussi plein de personnes âgées, des travailleurs communaux, des personnes qui n'ont pas accès à un évier directement, qui ont peur et qui veulent garder leur bouteille de gel sur eux quand ils sont dehors... Je ne délivre d'ailleurs qu'une bouteille par famille... mais complètement supprimer ce service c'est vraiment insensé!" répète-t-elle.

Et la pharmacienne de reconnaître que certains ont abusé sur les prix des gels mais ce sont les fournisseurs qu'il faut rappeler à l'ordre, estime Farah. "On reçoit des gels en bouteille et nous devons les conditionner par la suite mais le prix de ces bouteilles a parfois été multiplié par dix par certains fournisseurs ! Nous sommes contraints, nous aussi, d'adapter nos prix".

Ne vendre ces gels que sur ordonnance ne va faire qu'augmenter la nervosité de certains, estime encore la pharmacienne. "Déjà qu'il est difficile de faire comprendre aux gens qu'on ne peut plus leur délivrer certains médicaments comme le paracétamol que de manière limitée, si en plus, ils n'ont pas le droit d'acheter du gel, cela va vraiment les rendre tendus. Je suis la première à conseiller le lavage des mains au savon mais je le répète, les gens n'ont pas toujours accès à celui-ci lorsqu'ils se trouvent à l'extérieur, sur leur lieu de travail, ou en sortant du supermarché par exemple".

Farah tient également à rappeler ici que les visites en pharmacie doivent être limitées. "Au final, les médecins généralistes ne reçoivent quasi plus de patients, ils ne cessent de nous envoyer, à nous, les pharmaciens, des ordonnances électroniques. Résultat : c'est nous qui nous retrouvons en première ligne face aux malades qui ne nécessitent pas d'hospitalisation".