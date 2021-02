Selon un expert de l’UCLouvain, un relâchement rapide des mesures aurait des conséquences désastreuses.

Le premier confinement, c’était il y a presque un an. À cette occasion, l’UCLouvain a rassemblé ses experts et leur a demandé quand on pourrait retrouver une vie normale.

Pour Niko Speybroeck, épidémiologiste et professeur à la faculté de santé publique de l’UCLouvain, il ne faut pas s’attendre à un retour à la normale avant 2022.