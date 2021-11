La France désactivera le 15 janvier le pass sanitaire des adultes n’ayant pas reçu de dose de rappel.

La majorité des adultes de moins de 65 ans doit recevoir une dose booster de vaccin au plus tard en mars 2022. "Selon toute vraisemblance, il faudra, lorsque tout le monde aura eu la possibilité de recevoir cette dose booster (au printemps donc), les trois doses de vaccin pour obtenir le Covid Safe Ticket ou pour voyager", a souligné dimanche Christie Morreale (PS), ministre wallonne de la Santé sur RTL-TVI.

Or, Olivier Véran, ministre français de la Santé, a annoncé jeudi que la dose de rappel sera intégrée au pass sanitaire dès le 15 décembre pour les plus de 65 ans et dès le 15 janvier pour tous les adultes, sept mois après la dernière injection. À cette date, le pass sanitaire sera invalide sans ces trois doses.