Les voix continuent de s’élever pour dénoncer les violences sexuelles dont sont victimes les femmes à tous les échelons de la société. De nombreux mouvements ont vu le jour dont le plus récent, balance ton bar. À l’étranger, des affaires impliquant des hommes politiques ou hauts fonctionnaires de la société ont également éclaté. Un phénomène qui n’a pas encore été mis en lumière en Belgique où une certaine forme d’omerta règne dans le monde politique à ce sujet. Nous avons recueilli le témoignage de cinq femmes politiques belges, occupant des fonctions à différents niveaux de pouvoir. Quatre ont accepté de témoigner à visage découvert. Certains récits font littéralement froid dans le dos.

Sur base des témoignages recueillis, il ressort que les incidents sexistes sont quotidiens dans la sphère politique. Les principales cibles sont les jeunes femmes qui se lancent en politique et qui se heurtent à un torrent de faits d’intimidations, de remarques à caractère sexuel, voire de gestes déplacés et de demandes explicites de la part de mandataires plus expérimentés.